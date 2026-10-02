Laurent Mekies, team principal della Red Bull, ha parlato a Sky Sport dopo il venerdì di Sepang: "Nelle ultime piste con queste condizioni abbiamo sofferto, ma sembra che ci siamo anche noi con Mercedes, Ferrari e McLaren con la possibilità di vincere. Sarà importante gestire il degrado della gomma in queste condizioni estreme". Guarda il VIDEO. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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