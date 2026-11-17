A 45 anni, Fernando Alonso rilancia ancora: a gennaio 2027 tornerà a correre la Dakar prima di iniziare la nuova stagione di Formula 1. Lo spagnolo guiderà l'inedita Aston Martin Dreadnought (prototipo nato per il videogioco Call of Duty) in un dream team completato da Sébastien Loeb e Lucas Moraes. "Sfide come questa sono il motivo per cui amo competere", ha commentato Alonso. La F1 torna a Las Vegas il 22 novembre (live su Sky e in streaming su NOW) LA CARRIERA DI ALONSO - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

A 45 anni, Fernando Alonso tornerà alla Dakar. Il pilota spagnolo sarà al via dell'edizione 2027 il prossimo gennaio a bordo di un'Aston Martin Dreadnought, affiancato dal copilota Marc Coma, 5 volte vincitore della Dakar nella categoria moto. Alonso cercherà di migliorare il risultato della sua prima (e fin qui unica) partecipazione nel 2020, quando chiuse 13° assoluto con un secondo posto come miglior piazzamento di tappa. Non è nuovo alle sfide nel motorsport, avendo vinto due volte la 24 Ore di Le Mans e una 24 Ore di Daytona e vantando tre partecipazioni alla 500 Miglia di Indianapolis. La Dakar segna l'inizio di un 2027 che si preannuncia già intenso per il due volte campione del mondo: dopo il rally raid a gennaio, a febbraio si aprirà la stagione di Formula 1 con i test pre-stagionali, seguiti da 24 weekend con ben 10 gare Sprint, un numero senza precedenti per la categoria. Aston Martin schiererà altre due vetture per la Dakar, affidate al nove volte campione del mondo di rally Sébastien Loeb, 3 volte secondo classificato assoluto in 10 partecipazioni, e al campione del mondo in carica di rally raid Lucas Moraes, terzo al debutto nel 2023. I tre piloti guideranno l'Aston Martin Dreadnought, concepito come veicolo militare digitale per il nuovo capitolo del videogioco "Call of Duty" e che presto diventerà realtà per il debutto del team alla Dakar. Potrebbe interessarti Infinito Alonso: nel 2027 farà sia F1 che Dakar

Alonso: "Queste sfide sono il motivo per cui amo correre" "Dopo aver deciso di continuare a correre in Formula 1 con l'Aston Martin, ho riflettuto attentamente sulla Dakar", ha spiegato Alonso ai canali Aston Martin. "Alla fine, la decisione è stata semplice. Volevo affrontare la sfida al massimo e cimentarmi sia in Formula 1 che nel Rally Dakar nello stesso anno. Nel 2020, la Dakar è stata una delle esperienze più impegnative e gratificanti della mia carriera. Ho un enorme rispetto per questa gara e per gli specialisti che l'hanno padroneggiata. Avere di nuovo Marc al mio fianco è molto importante, e con Aston Martin, Prodrive, Sébastien e Lucas abbiamo una squadra eccezionale. La Formula 1 resta la mia priorità. Ma sono un pilota e sfide come questa sono il motivo per cui amo competere. Non vedo l'ora di scoprire cosa riusciremo a ottenere."

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