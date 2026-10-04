In Malesia, dove si recupera il GP del Bahrain non disputato ad aprile, c'è Verstappen con la Red Bull in pole position. Secondo posto per Hamilton su Ferrari e terzo per la Mercedes di Antonelli. Il leader del Mondiale (+66 punti su Russell) è salito di una posizione a seguito della penalizzazione di Hadjar (ottavo) che ha sostituito alcune componenti della sua Power Unit. Il via della gara alle 9: live su Sky e in streaming su NOW



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