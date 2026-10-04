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F1, pole Verstappen al GP Bahrain in Malesia. Poi Hamilton e Antonelli: griglia partenza

SEPANG

In Malesia, dove si recupera il GP del Bahrain non disputato ad aprile, c'è Verstappen con la Red Bull in pole position. Secondo posto per Hamilton su Ferrari e terzo per la Mercedes di Antonelli. Il leader del Mondiale (+66 punti su Russell) è salito di una posizione a seguito della penalizzazione di Hadjar (ottavo) che ha sostituito alcune componenti della sua Power Unit. Il via della gara alle 9: live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV

Griglia di Partenza

#1

Max Verstappen

Max Verstappen

Tempo

1:35:130

#2

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Tempo

+0.298s

#3

Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

Tempo

+0.501s

#4

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Tempo

+0.536s

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#5

Lando Norris

Lando Norris

Tempo

+0.627s

#6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

Tempo

+0.632s

#7

George Russell

George Russell

Tempo

+0.741s

#8

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Tempo

+0.428s

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#9

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Tempo

+2.080s

#10

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Tempo

+2.543s

#11

Liam Lawson

Liam Lawson

Tempo

+1.893s

#12

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Tempo

+2.090s

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#13

Carlos Sainz

Carlos Sainz

Tempo

+2.397s

#14

Lance Stroll

Lance Stroll

Tempo

+2.436s

#15

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

Tempo

+2.840s

#16

Oliver Bearman

Oliver Bearman

Tempo

+2.850s

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#17

Esteban Ocon

Esteban Ocon

Tempo

+3.103s

#18

Alexander Albon

Alexander Albon

Tempo

+3.470s

#19

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Tempo

+3.481s

#20

Sergio Perez

Sergio Perez

Tempo

+3.803s

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#21

Franco Colapinto

Franco Colapinto

Tempo

+2.049s

#22

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Tempo

+2.753s

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