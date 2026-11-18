F1, per Antonelli 5 posizioni di penalità in griglia di partenza a Las Vegas. A Piastri 10GP LAS VEGAS
In vista del GP di Las Vegas, il fine settimana della Formula 1 si apre all'insegna delle penalità e delle novità tecniche sulle power unit. Mentre in casa Mercedes l'attenzione è puntata sulle scelte mirate per Kimi Antonelli, in casa McLaren la situazione si complica notevolmente per Oscar Piastri, costretto a scontare un pesante arretramento sulla griglia di partenza per ragioni legate all'affidabilità. Norris cambia turbo, ma in questo caso nessuna penalità
Il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas si tinge subito di novità tecniche e strategie di power unit, un vero e proprio classico della fase finale del campionato. Sulla monoposto del neo campione del Kimi Antonelli fa il suo debutto il nuovo turbocompressore aggiornato tramite le concessioni ADUO, un'evoluzione mirata che la scuderia di Brackley ha scelto di testare sul talento italiano. Questa specifica, tuttavia, impone una gestione millimetrica dei componenti a disposizione: l'introduzione di questa nuova unità porta Antonelli ad arretrare di cinque posizioni sulla griglia di partenza, un dazio che il muretto ha messo in preventivo in ottica di sviluppo e affidabilità in vista dei prossimi appuntamenti. Curiosamente, la stessa novità tecnica non viene adottata sulla vettura del compagno di box George Russell, evidenziando una differenziazione nei programmi di lavoro tra i due lati del box Mercedes in questa fase conclusiva della stagione.
Las Vegas in salita anche la McLaren: per Piastri 10 posizioni di penalità
L'ADUO Mercedes non rappresenta una novità esclusiva del team ufficiale, ma coinvolge anche i clienti della casa di Brackley, tra cui la McLaren. Tuttavia, per la scuderia di Woking il fine settimana nel Nevada si prospetta decisamente in salita. Sulla vettura di Oscar Piastri, infatti, oltre all'adozione del nuovo turbo si è reso necessario l'inserimento nel pool di un ulteriore motore termico — il quinto della sua stagione — a causa dei problemi di affidabilità accusati in precedenza. Questo doppio intervento costringerà il giovane pilota australiano a scontare una pesante penalità complessiva di 10 posizioni sulla griglia di partenza a Las Vegas, obbligandolo a una gara d'attacco sin dalle prime fasi per tentare la rimonta nella notte della Strip. Cambio di turbo ma senza penalità per Lando Norris.
La situazione in sintesi
- Antonelli: 5 posizioni per 6° ICE; monta anche il nuovo turbo Aduo, ma in questo caso nessuna penalità perché si tratta della 4^ componente
- Piastri: 10 posizioni per 5° ICE; mota ache il nuovo turbo Aduo, ma in questo caso nessuna penalità.
- Nuovo turbo Aduo anche per Norris: nessuna penalità.