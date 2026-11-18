In vista del GP di Las Vegas, il fine settimana della Formula 1 si apre all'insegna delle penalità e delle novità tecniche sulle power unit. Mentre in casa Mercedes l'attenzione è puntata sulle scelte mirate per Kimi Antonelli, in casa McLaren la situazione si complica notevolmente per Oscar Piastri, costretto a scontare un pesante arretramento sulla griglia di partenza per ragioni legate all'affidabilità. Norris cambia turbo, ma in questo caso nessuna penalità

Il fine settimana del Gran Premio di Las Vegas si tinge subito di novità tecniche e strategie di power unit, un vero e proprio classico della fase finale del campionato. Sulla monoposto del neo campione del Kimi Antonelli fa il suo debutto il nuovo turbocompressore aggiornato tramite le concessioni ADUO, un'evoluzione mirata che la scuderia di Brackley ha scelto di testare sul talento italiano. Questa specifica, tuttavia, impone una gestione millimetrica dei componenti a disposizione: l'introduzione di questa nuova unità porta Antonelli ad arretrare di cinque posizioni sulla griglia di partenza, un dazio che il muretto ha messo in preventivo in ottica di sviluppo e affidabilità in vista dei prossimi appuntamenti. Curiosamente, la stessa novità tecnica non viene adottata sulla vettura del compagno di box George Russell, evidenziando una differenziazione nei programmi di lavoro tra i due lati del box Mercedes in questa fase conclusiva della stagione.