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F1, Antonelli (Mercedes): "Verstappen avversario tosto fino alla fine. E anche nel 2027"

MERCEDES

Il leader del Mondiale sul momento di Verstappen e la volata per il titolo: "Max è un avversario davvero tosto, sia per questo finale di stagione che per il prossimo anno, ma è stimolante potersi confrontare a questo livello. Red Bull ha fatto un gran passo avanti, quindi dovrò darmi da fare: l'obiettivo è dare tutto e cercare di vincere il maggior numero di gare da qui alla fine del campionato". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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