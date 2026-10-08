Il leader del Mondiale sul momento di Verstappen e la volata per il titolo: "Max è un avversario davvero tosto, sia per questo finale di stagione che per il prossimo anno, ma è stimolante potersi confrontare a questo livello. Red Bull ha fatto un gran passo avanti, quindi dovrò darmi da fare: l'obiettivo è dare tutto e cercare di vincere il maggior numero di gare da qui alla fine del campionato". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

CLASSIFICHE - QUANDO ANTONELLI PUO' DIVENTARE CAMPIONE