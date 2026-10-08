Russell sconterà una penalità in griglia a Singapore a causa della sostituzione della Power Unit sulla sua Mercedes. Niente motore aggiornato ADUO 1: la causa è dovuta a tempistiche regolamentari, che imponevano la disponibilità di almeno un turbo pronto per la fornitura a tutti i team clienti. Nel weekend del Marina Bay, Antonelli utilizzerà l'auto aggiornata, mentre il compagno di squadra correrà con la vecchia specifica

La stangata del cambio Power Unit per George Russell al Gran Premio di Singapore 2026 porta con sé importanti retroscena tecnici in casa Mercedes. A causa della rottura del motore rimediata a Sepang, la Scuderia è stata costretta ad anticipare la sostituzione dell'unità sulla monoposto #63 che scatterà dal fondo della griglia a Marina Bay.

Niente ADUO 1 per Mercedes



Non ci sarà il debutto dell'atteso propulsore evoluto "ADUO 1": la casa di Brackley non ha fatto in tempo a produrlo e omologarlo nel rispetto delle regole FIA, le quali impongono di garantire la disponibilità simultanea dei componenti (in primis il turbocompressore) anche per tutti i team motorizzati.