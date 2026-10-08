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Mercedes, a Singapore senza il nuovo motore aggiornato ADUO 1: le news

GP SINGAPORE

Russell sconterà una penalità in griglia a Singapore a causa della sostituzione della Power Unit sulla sua Mercedes. Niente motore aggiornato ADUO 1: la causa è dovuta a tempistiche regolamentari, che imponevano la disponibilità di almeno un turbo pronto per la fornitura a tutti i team clienti. Nel weekend del Marina Bay, Antonelli utilizzerà l'auto aggiornata, mentre il compagno di squadra correrà con la vecchia specifica

La stangata del cambio Power Unit per George Russell al Gran Premio di Singapore 2026 porta con sé importanti retroscena tecnici in casa Mercedes. A causa della rottura del motore rimediata a Sepang, la Scuderia è stata costretta ad anticipare la sostituzione dell'unità sulla monoposto #63 che scatterà dal fondo della griglia a Marina Bay.

Niente ADUO 1 per Mercedes

Non ci sarà il debutto dell'atteso propulsore evoluto "ADUO 1": la casa di Brackley non ha fatto in tempo a produrlo e omologarlo nel rispetto delle regole FIA, le quali impongono di garantire la disponibilità simultanea dei componenti (in primis il turbocompressore) anche per tutti i team motorizzati. 

W17 a Singapore con configurazioni asimmetriche

Di conseguenza, in questo fine settimana a Marina Bay le due W17 scenderanno in pista con configurazioni completamente asimmetriche. Kimi Antonelli utilizzerà la monoposto dotata del nuovo pacchetto d'aggiornamenti, mentre Russell farà l'intero weekend con la vecchia specifica sia a livello di telaio/aerodinamica che di motore. Una decisione utile al team per condurre una vera e propria prova comparativa completa tra i due pacchetti.

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