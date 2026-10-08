F1 a Singapore: Antonelli e la volata Mondiale, Ferrari a caccia del weekend perfetto

Nel suggestivo scenario notturno di Singapore, il weekend di F1 si preannuncia cruciale per la lotta iridata sia e le ambizioni della Ferrari. Se il ritiro di Russell in Malesia favorisce la volata mondiale di Kimi, la partenza dal fondo della griglia renderà ardua la rimonta del britannico su un tracciato che ostacola i sorpassi. La Rossa si presenta invece con un'ottima velocità di base e caratteristiche di pista favorevoli, ma dovrà curare ogni dettaglio senza ripetere gli errori di Sepang. E c'è la Sprint...