F1 a Singapore: Antonelli e la volata Mondiale, Ferrari a caccia del weekend perfetto

F1 a Singapore: Antonelli e la volata Mondiale, Ferrari a caccia del weekend perfettoGP SINGAPORE
Nel suggestivo scenario notturno di Singapore, il weekend di F1 si preannuncia cruciale per la lotta iridata sia e le ambizioni della Ferrari. Se il ritiro di Russell in Malesia favorisce la volata mondiale di Kimi, la partenza dal fondo della griglia renderà ardua la rimonta del britannico su un tracciato che ostacola i sorpassi. La Rossa si presenta invece con un'ottima velocità di base e caratteristiche di pista favorevoli, ma dovrà curare ogni dettaglio senza ripetere gli errori di Sepang. E c'è la Sprint...
I possibili punti chiave del weekend
- "Effetto luci" a Singapore: il weekend entra nel vivo con l'accensione dei riflettori sullo spettacolare e suggestivo tracciato cittadino.
- Antonelli vs Russell: il problema al motore di Russell in Malesia ha favorito Antonelli nella corsa iridata; entrambi contano ora due ritiri tecnici a testa in stagione.
- Rimonta difficile per Russell: il pilota britannico partirà dall'fondo della griglia, una sfida complessa su una pista dove effettuare sorpassi è notevolmente difficile.
- Ferrari, potenziale da sfruttare: la SF-26 ha un'ottima velocità ma deve migliorare l'esecuzione globale (strategie, pit stop, decisioni dei piloti) per non vanificare le occasioni come accaduto in Malesia.
- Occasione per la Scuderia: per le caratteristiche del tracciato di Singapore, la Ferrari punta a esaltarsi e ad essere tra le assolute protagoniste del fine settimana.