F1, emergenza 'Haze' a Singapore: inquinamento e aria tossica per gli incendi

Dopo gli episodi in Malesia, la morsa del fenomeno "Haze" si abbatte su Singapore. Il fumo denso e tossico generato dalle 'burning' stagionali in Indonesia (fuochi appiccati in ambito agricolo) intensificato da una siccità da record, ha fatto schizzare l'Indice di Inquinamento oltre quota 170. La visibilità nella città-stato è drasticamente ridotta e l'impatto respiratorio si fa insostenibile: autorità e organizzatori degli eventi locali hanno attivato protocolli sanitari eccezionali

Dopo Sepang, anche a Singapore si torna a parlare dell’allarmante fenomeno ' Haze', una foschia tossica. L'orizzonte ultra moderno della città-stato, dove corre la Formula 1, è letteralmente scomparso dietro una coltre grigia e acida . Se nelle settimane scorse le denunce per la qualità dell'aria avevano riguardato principalmente la vicina Malesia, la situazione a Singapore ha ormai raggiunto livelli critici , non solo sul piano scenografico ma soprattutto su quello della salute pubblica. La causa principale è l'ondata di incendi illegali appiccati nei Paesi limitrofi per il disboscamento e la preparazione dei terreni agricoli, la più violenta degli ultimi dieci anni. A peggiorare drasticamente lo scenario interviene un potente episodio di El Niño, che ha portato una siccità prolungata che ha fatto venire meno ogni speranza di piogge in grado di ripulire l'atmosfera . I venti costanti continuano così a spingere enormi quantità di cenere e particolato sottile sui Paesi limitrofi, portando il Pollutant Standards Index (PSI) di Singapore a toccare picchi record fino a 170 , ben oltre la soglia di guardia per la salute umana.

'Haze' e l'impatto sulla vita quotidiana e gli eventi sportivi come la Formula 1

L'impatto sulla vita quotidiana è immediato e violento. Bruciore agli occhi, gola secca e difficoltà respiratorie sono i sintomi condivisi da cittadini e visitatori non appena si mette piede all'esterno. Di fronte all'emergenza, gli organizzatori dei grandi eventi e le autorità locali si sono visti costretti ad adottare misure straordinarie, avviando una distribuzione capillare di mascherine protettive ad alta filtrazione e allestendo punti di prima assistenza medica sul territorio. Per ridurre al minimo i rischi da esposizione al particolato, molti team sportivi e organizzazioni hanno imposto il divieto assoluto di svolgere attività fisica o allenamenti all'aperto, mentre alla popolazione è stato caldamente raccomandato di rimanere in ambienti chiusi con aria condizionata finché le correnti non cambieranno direzione. Situazione dunque da monitorare anche a Marina Bay dove è impegnata la Formula 1.