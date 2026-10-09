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F1, ala anteriore nuova sulla Mercedes di Antonelli. E le ultime news su ADUO

MARINA BAY

Mercedes W17 sono in pista con configurazioni completamente asimmetriche: Kimi con il nuovo pacchetto di aggiornamenti ma anche un'ala anetreiore nuova, Russell con la versione precedente a Baku. Per il britannico cambio motore e penalità in griglia, ma niente ADUO, al quale si potrebbe fare ricorso da Austin. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: QUALIFICA SPRINT LIVE

In questo fine settimana a Marina Bay le due Mercedes W17 sono in pista con configurazioni completamente asimmetriche. Kimi Antonelli, infatti, utilizza la monoposto dotata del nuovo pacchetto d'aggiornamenti ma anche una nuova ala anteriore; George Russell affronta invece l'intero weekend con la 'vecchia W17'.  Cosa che consente al team una vera e propria prova comparativa completa tra i due pacchetti.

Niente ADUO, Mercedes attende

Russell, come noto, scatterà dal fondo della griglia per cambio della PU ma il suo motore non è 'aduato'. Il team di Brackley attende ancora quindi per ADUO, al quale si potrebbe ricorrere ad Austin o subito dopo. Da segnalare anche le voci secondo le quali il turbo aduato aggiornato potrebbe addirittura non arrivare da qui dalla fine della stagione, o forse solo sul finire della stessa. E ciò perché Mercedes ha riscontrato delle piccole noie di affidabilità 

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