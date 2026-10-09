F1, ala anteriore nuova sulla Mercedes di Antonelli. E le ultime news su ADUO

Mercedes W17 sono in pista con configurazioni completamente asimmetriche: Kimi con il nuovo pacchetto di aggiornamenti ma anche un'ala anetreiore nuova, Russell con la versione precedente a Baku. Per il britannico cambio motore e penalità in griglia, ma niente ADUO, al quale si potrebbe fare ricorso da Austin. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: QUALIFICA SPRINT LIVE