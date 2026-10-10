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F1, otto piloti out nella Sprint Race del GP Singapre a Marina Bay

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Una Sprint Race di Singapore letteralmente caotica e a forte a eliminazione, condizionata dalla forte pioggia e da una pista infida. Ben 8 piloti non hanno visto la bandiera a scacchi, tra errori di guida, guasti meccanici e contatti spettacolari nel finale, a partire dal clamoroso ko del poleman George Russell fino al patatrac in casa McLaren. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: QUALIFICHE LIVE

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