Una Sprint Race di Singapore letteralmente caotica e a forte a eliminazione, condizionata dalla forte pioggia e da una pista infida. Ben 8 piloti non hanno visto la bandiera a scacchi, tra errori di guida, guasti meccanici e contatti spettacolari nel finale, a partire dal clamoroso ko del poleman George Russell fino al patatrac in casa McLaren. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SINGAPORE: QUALIFICHE LIVE