F1, otto piloti out nella Sprint Race del GP Singapre a Marina Bay
Una Sprint Race di Singapore letteralmente caotica e a forte a eliminazione, condizionata dalla forte pioggia e da una pista infida. Ben 8 piloti non hanno visto la bandiera a scacchi, tra errori di guida, guasti meccanici e contatti spettacolari nel finale, a partire dal clamoroso ko del poleman George Russell fino al patatrac in casa McLaren. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
- Russell (Mercedes) – Finito a muro dopo essere passato in testa
- Piastri (McLaren) – Ritiro all'ultimo giro per l'autoscontro con il compagno Norris
- Hadjar (Red Bull) – Problema tecnico alla power unit
- Colapinto (Alpine) – Guasto meccanico nei primi giri
- Perez (Cadillac) – Contatto nelle battute iniziali con Stroll
- Stroll (Aston Martin) – Incidente ed eliminazione a seguito del contatto con Pérez
- Albon (Williams) – Danni riportati nel caos e nei tamponamenti a centro gruppo
- Bottas (Cadillac) – Coinvolto nella carambola a catena sotto Safety Car
- Un errore pesantissimo in ottica mondiale: partito al comando e insidiato da Verstappen, l'inglese ha perso il controllo della sua Mercedes finendo violentemente contro il muro nell'imzeichneto viscido di Marina Bay, compromettendo la sua corsa e regalando un assist d'oro ad Antonelli in classifica.
- Gara amara per l'australiano della McLaren, costretto al ritiro proprio nel corso dell'ultimo giro a causa di un contatto fratricida con il compagno di squadra Lando Norris mentre lottavano per le posizioni di vertice.
- La Sprint del giovane talento della Red Bull si è interrotta anzitempo a causa di un problema tecnico alla power unit, che lo ha costretto a fermare la vettura e a dire addio a ogni ambizione di classifica nella corsa corta.
- Weekend in salita per l'argentino dell'Alpine, fermato nei primissimi giri da un guasto tecnico che ha reso vani i suoi sforzi di destreggiarsi tra le difficili condizioni della pista bagnata.
- La gara del pilota messicano della Cadillac si è conclusa prematuramente nei primi giri a seguito di un contatto ruota a ruota con Lance Stroll, un incidente che ha messo ko entrambe le monoposto.
- Weekend sfortunato per il canadese dell'Aston Martin, eliminato dalla competizione nelle fasi iniziali in seguito alla carambola e al contatto ravvicinato con Sergio Pérez.
- Coinvolto nella caotica carambola a catena innescata dal tamponamento a centro gruppo, il pilota della Williams ha dovuto alzare bandiera bianca dopo i pesanti danni riportati dalla sua monoposto.
- Il veterano finlandese della Cadillac è stato tradito dalle condizioni critiche del tracciato, rimanendo invischiato in un tamponamento a catena con Bortoleto e Albon durante il regime di Safety Car.