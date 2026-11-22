F1, spettacolo anche fuori dalla pista: tutti i Vip nel paddock del GP di Las Vegas. FOTO
Adrenalina in pista e stelle nel paddock: il GP di Las Vegas di Formula 1 ha riunito il meglio dello spettacolo internazionale. Dal cinema alla musica, tantissimi i VIP avvistati tra i box e la griglia di partenza - tra cui Keanu Reeves e Colin Farrell- a conferma di un weekend dove lo show fuori dal tracciato è stato intenso quanto la gara stessa. Il Mondiale torna dal 27 a 29 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW
- Keanu Reeves (attore)
- Sotto le luci di Las Vegas, la Formula 1 ha incontrato ancora una volta lo star system mondiale. Tra i box e la griglia di partenza hanno sfilato numerose celebrità. A rubare la scena a fine gara è stato Keanu Reeves, protagonista di un momento già cult: è stato lui ad accompagnare i tre piloti fino al podio in limousine (Verstappen, Norris e Piastri), chiudendo nel modo più cinematografico possibile un weekend ad altissima spettacolarità.
- Kim Kardashian (personaggio e produttrice tv, imprenditrice, influencer)
- Colin Farrell (attore)
- Adam Sandler (attore e comico)
- Eiza González (attrice)
- Backstreet Boys (gruppo musicale)
- Chris Pratt (attore)
- Eugenio Chacarra (golfista professionista) e José Andrés (chef)
- Teyana Taylor (cantautrice, attrice, ballerina, coreografa e modella)
- Mark Wahlberg (attore)
- Anthony Mackie (attore)
- Gordon Ramsay (chef e personaggio tv)