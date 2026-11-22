Adrenalina in pista e stelle nel paddock: il GP di Las Vegas di Formula 1 ha riunito il meglio dello spettacolo internazionale. Dal cinema alla musica, tantissimi i VIP avvistati tra i box e la griglia di partenza - tra cui Keanu Reeves e Colin Farrell- a conferma di un weekend dove lo show fuori dal tracciato è stato intenso quanto la gara stessa. Il Mondiale torna dal 27 a 29 novembre in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - IL CONTATTO LECLERC-HAMILTON AL GIRO 38