La Formula 1 torna in Qatar per la seconda volta nella sua storia. Dopo essere stato introdotto nel 2021 e non essere stato confermato per la stagione successiva, rientra nel 2023 nel calendario della Formula 1, dove rimarrà per altri dieci anni. Attualmente sul grid sono sette i piloti a non aver mai gareggiato sul Losail International Circuit. Tutto il weekend di gara sarà in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW



GP QATAR, LA GUIDA TV