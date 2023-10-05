Formula 1, GP Qatar 2025: tutto sul circuito di Losail
La F1 fa tappa in Qatar per il penultimo appuntamento del Mondiale, con ancora tutto da decidere per quel che riguarda il titolo piloti. Qui tutto quello che c'è da sapere sulla pista di Losail, in cui torna anche la Sprint Race. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Il circuito di Losail non ha ospitato solo la Formula 1: sulle quattro ruote, ad esempio, hanno corso il GP2 Asia e WTCC, ma nessuna di queste vetture ha raggiunto le velocità che tocca la Formula 1, sia in rettilineo che in percorrenza di curva. A differenza della MotoGP - come ricorda Brembo - costretta a impiegare i freni in 12 delle 16 curve del Losail International Circuit, i piloti di Formula 1 se ne servono solo in 7 curve.
- Inaugurato nel 2004, si trova non lontano da Doha, capitale del Qatar. Il tracciato è circondato da erba artificiale per contenere la sabbia del vicino deserto trasportata dal vento.
- Dal 2021, anno della sua apparizione nel calendario di Formula 1, il circuito di Losail è stato oggetto di lavori di ammodernamento, senza però apportare modifiche al layout del tracciato, che è rimasto invariato.
- Il circuito è stato riasfaltato nel 2023 e sono stati allargati i box, troppo piccoli per ospitare una vettura di F1.
- Creati anche una nuova struttura di direzione gara e un media center e sono stati aggiunti tre tunnel per l'ingresso dei tifosi.
- Sul tracciato di Losail sono stati effettuati alcuni interventi lo scorso anno, a cominciare dai cordoli piramidali che sono stati smussati in 7 delle 16 curve presenti: le prime due dopo la partenza, la 4, la 10 e le tre comprese fra la 12 e la 14, il tratto che aveva prodotto lo stress maggiore per i fianchi dei pneumatici lo scorso anno.
- Lunghezza: 5.419 m
- Giri: 57
- Curve: 16
- Inaugurazione: 2004
- Dopo aver fatto il suo esordio nella F1 nella stagione 2021 per colmare uno dei buchi creati con l'emergenza Covid, il weekend di Losail non è stato inserito nel calendario della stagione 2022, per poi ritornare in quello del 2023 e siglare un accordo che legherà per 10 anni questo tracciato al Monciale di F1.