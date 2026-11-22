F1, Super Max da 10 e lode in una gara pazza: le pagelle del GP Las Vegas di Leo Turrini
Essendo un pazzo, il fenomeno Verstappen vince la gara più pazza dell'anno. Nel finale sfugge il podio ad Antonelli, mentre in Ferrari è ancora sprofondo rosso: non si può andare avanti così. Tutti i voti della gara in Nevada
A cura di Leo Turrini
- Essendo un pazzo, vince lui la gara più pazza dell'anno. Super Max è un fenomeno e buona lì.
- Voto felliniano per l'Harry Potter di Bologna. Tenta di mettere il sale sulla coda a Verstappen, poi nel finale la Mercedes ha un buco di energia e il podio se ne va.
- Nella baraonda generale ad un certo punto si issa addirittura al primo posto! La piazza d'onore non è poco.
- Considerato da dove partiva, merita mezzo voto in più del compagno di squadra.
- Doveva vincere. È arrivato nono, con il clamoroso errore finale.
- Sprofondo Rosso! Lasciamo stare la penalità che gli infligge la giuria per il contatto con Hamilton. La questione è un'altra: si può andare avanti così, carissimo Carletto?
- Sprofondo Rosso bis! Anche qui, lasciamo stare la penalità (ingiusta) che rimedia all'inizio. Il problema è la relazione con Leclerc. Di nuovo: si può andare avanti così, illustre baronetto?
- Quasi quasi è meglio parlare dei ferraristi del passato! Lo stoico Carlitos porta a punti la derelitta Williams.
- Grandissima prestazione! Sogna a lungo un posticino sul podio.
- Si esalta anche lui nel caos dei sorpassi e controsorpassi. Miglior esibizione stagionale.
- Peccato per quell'inconveniente, chiamiamolo così, post Safety Car: stava facendo una gran gara.
- La Williams nemmeno gli permette di partire.
- Secondo uno studio della Nasa, la Aston Martin di Newey è l'unica monoposto per la quale l'effetto scia non funziona. Povero Frenando!
- A lui la Nasa potrebbe offrire un posto da astronauta. Di sicuro si divertirebbe più che a guidare la macchina di papà.
- A occhio è sua la colpa del contatto con Camara. Dopo di che, guida pur sempre una Cadillac.
- La Cadillac sembra una falciatrice, va bene, ma lui somiglia ad un anziano giardiniere…
- Il voto è una media tra le cose formidabili che mostra all'inizio e l'errore puerile dietro Safety Car che lo elimina incredibilmente dalla gara.
- Parte con un giro di ritardo ma dopo guida in maniera molto dignitosa.
- Nonostante la botta che gli rifila il veterano Perez, il rookie della Haas non se la cava male.
- Partiva dal fondo, l'Orsetto. Un po' si tira su.
- Non ce la fa ad infilare la Binotta in top ten.
- Fa quello che può.