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F1, le pagelle della Sprint Race del GP Singapore di Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
22 foto

Due vittorie in sei giorni per Super Max, Hamilton formidabile al via, mentre Norris e Russell sono da 0. Tutti i voti della 100 km a Marina Bay. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

GP SINGAPORE: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA SPRINT

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