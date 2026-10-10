F1, le pagelle della Sprint Race del GP Singapore di Leo Turrini
Due vittorie in sei giorni per Super Max, Hamilton formidabile al via, mentre Norris e Russell sono da 0. Tutti i voti della 100 km a Marina Bay. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Russell gli spalanca la porta e figuriamoci se Super Max si fa pregare. Due vittorie in sei giorni. Per fortuna di Antonelli, la Red Bull è rinata troppo tardi…
- Al via è semplicemente formidabile. Alla fine da sesto che era si prende un eccellente secondo posto. Un gigante.
- Sale sul podio difendendosi con orgoglio nel finale dall'assalto McLaren.
- Insomma, va bene tutto: ma era proprio il caso di attaccare così il compagno di squadra per un quarto posto in una Sprint?!?
- Anche lui, via, avrebbe potuto dimostrare di avere più sale in zucca del collega di lavoro…
- A caval donato non si guarda in bocca! Di buono c'è il risultato, grazie ai doni di Russell e dei due McLaren. Ma la Mercedes rivista e corretta va piano.
- Grande start, ma il resto è un incubo. Errore evitabile, un altro zero in classifica. E domani parte in coda…
- Sul bagnato l'Orsetto fa dei numeri da circo, affidandosi all'istinto. Bravo, gran sesto posto.
- Si consegna all'anonimato senza colpo ferire.
- Pochi minuti e il contatto tra la sua Aston Martin e la Cadillac di Perez lo scarica direttamente al bar per l'aperitivo.
- Hidalgo indomabile! Frenando prosegue con diligenza gli allenamenti in vista della partecipazione alla Dakar.
- Difficile capire chi abbia torto e chi ragione tra lui e Stroll.
- L'asso della bici gravel scende…di sella stavolta senza colpe, vittima del contatto tra Bortoleto e Albon.
- Come direbbe Fabio Caressa, la Alpine lo manda in fretta a prendere un the caldo.
- Si arrabbia moltissimo con Hulkenberg e forse nemmeno ha tutti i torti.
- La sua Red Bull si rompe subito e buonanotte suonatori.
- Non esattamente brillantissimo il suo testa coda in regime di safety car…
- E' il migliore sotto la bandiera a scacchi tra quelli che non appartengono ad un top team. Quinto e non solo per grazia ricevuta.
- Francamente si ha l'impressione che vada addosso all'innocente Bortoleto. Ma va a saperlo!
- E' il Don Chisciotte della Williams: si batte contro il mulino a vento delle false promesse.
- La giuria gli risparmia la penalizzazione e alla fine ce la a prendere punti con la Binotta.
- Costretto pure lui ad un precoce ritiro.