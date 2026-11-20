Formula 1, GP Las Vegas 2026: il meteo dal circuito in Nevada
Il weekend di Las Vegas si preannuncia fresco e asciutto nella fase clou, ma con un'insidia legata alle basse temperature notturne con pioggia nella giornata inaugurale. Mentre le qualifiche e la gara dovrebbero disputarsi sull'asciutto, il freddo e le temperature contenute dell'asfalto renderanno cruciale la finestra di attivazione degli pneumatici e il warm-up sul tracciato cittadino della Strip
- Pioggia nel corso delle prime libere prima che il quadro meteo si stabilizzi per il resto del weekend, complicando la raccolta dati iniziale sull'asfalto di Las Vegas.
- Clima fresco e in prevalenza asciutto con vento debole: il vero banco di prova sarà portare rapidamente in temperatura le gomme nel giro secco notturno.
- Serata fredda e asciutta sulla Strip, senza pioggia all'orizzonte ma con termiche basse e asfalto poco gommato che metteranno alla prova grip e gestione degli pneumatici.
- Ore 1.15: F1 Academy – Race 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live Post-Gara
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy