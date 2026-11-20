Il weekend di Las Vegas si preannuncia fresco e asciutto nella fase clou, ma con un'insidia legata alle basse temperature notturne con pioggia nella giornata inaugurale. Mentre le qualifiche e la gara dovrebbero disputarsi sull'asciutto, il freddo e le temperature contenute dell'asfalto renderanno cruciale la finestra di attivazione degli pneumatici e il warm-up sul tracciato cittadino della Strip

F1, GP LAS VEGAS: PRIME LIBERE LIVE