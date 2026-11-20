F1, pioggia a Las Vegas: di fatto le prime libere non si corrono nel deserto del Nevada
Pochissimi giri nella prima sessione di libere della Formula 1 a Las Vegas a causa di una pioggia battente che ha condizionato pesantemente l'attività in pista: nessun tempo al termine dei 60'. Pista bagnata anche per la F1 Academy e la seconda sessione della classe regina che però si è svolta regolarmente. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Pioggia nel deserto... del Mojave. A Las Vegas la prima sessione di prove libere della Formula 1 è stata pesantemente condizionata da una forte e insistente precipitazione che di fatto non ha permesso lo svolgimento regolare della sessione. Pochi giri e zero tempi alla bandiera a scacchi.