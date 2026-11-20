F1, oggi prove libere del GP Las Vegas: i risultati e i tempi
In una seconda sessione di prove libere su pista bagnata e in continuo miglioramento, George Russell chiude in testa davanti alla sorpresa Pierre Gasly e a Charles Leclerc. Sesto tempo per Lewis Hamilton, ottavo Kimi Antonelli, Max Verstappen 13° dopo alcuni problemi sulla sua Red Bull. Qui tutti i tempi e i risultati. Domenica alle 5 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
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- La pioggia ha condizionato pesantemente anche la prima sessione di prove libere a Las Vegas, dove si è girato pochissimo e nessun pilota ha fatto segnare un tempo