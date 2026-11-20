In una seconda sessione di prove libere su pista bagnata e in continuo miglioramento, George Russell chiude in testa davanti alla sorpresa Pierre Gasly e a Charles Leclerc. Sesto tempo per Lewis Hamilton, ottavo Kimi Antonelli, Max Verstappen 13° dopo alcuni problemi sulla sua Red Bull. Qui tutti i tempi e i risultati. Domenica alle 5 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: LA CRONACA DELLE FP2