F1, le pagelle delle qualifiche del GP Singapore di Leo Turrini
Max ritrova l’abitudine a stare davanti a tutti. A Leclerc manca qualche millesimo per artigliare una pole clamorosa, mentre Hamilton è ancora imperfetto nel momento decisivo e Harry Potter Antonelli usa la testa. Tutti i voti sulla griglia a Marina Bay. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Ulisse è tornato ad Itaca. Ritrova l'abitudine a stare davanti a tutti. Batterlo nel Gran Premio vero e proprio sarà decisamente molto difficile.
- Gli manca qualche millesimo per artigliare una pole che sarebbe stata clamorosa. Magari è la volta buona…
- Di nuovo imperfetto nel momento supremo. Ma in gara sarà lui l'outsider perfetto, se la macchina lo sostiene.
- Fra Sprint e qualifiche, la Red Bull lo riduce al rango di spettatore non pagante. Peccato, perché è bravo sul serio.
- Harry Potter sa anche essere un diligente ragioniere. Usa la testa, pensa alla classifica del mondiale, anche se per scaramanzia non lo dice.
- L'occasione l'aveva persa nella Sprint. In qualifica si consegna ad un dignitoso anonimato.
- Dopo il disastro nella garetta breve fa il suo senza accendersi di entusiasmo.
- Lui l'entusiasmo l'ha perso ormai un anno fa. E si vede.
- Si è sparsa la voce che sia più veloce in bicicletta che in macchina, ma forse è la Cadillac ad essere un triciclo.
- Va bene, la Cadillac è un triciclo. Ma pure il Checo mica è un fulmine di guerra.
- Orrore! Nemmeno la classe infinita di Frenando risparmia al veterano delle Asturie l'umiliazione della eliminazione in Q1. Non c'è più religione.
- Rispettoso delle gerarchie, il secondo pilota Aston Martin si becca comunque sette decimi di distacco da Alonso. Ma perché papà lo manda solo?!?
- Non ci siamo. Pur venendo da quelle parti, l'aria del sud est asiatico fin qui proprio non gli ha giovato.
- Unica consolazione nella sua malinconia: fa meglio del compagno di squadra. Ma più?
- Sabato amaro per il connazionale di Senna. Come cantavano Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi: si può dare di più.
- Anche il vecchiaccio tedesco avrebbe voluto dare di più, ma la Binotta targata Audi è quello che è.
- Si è divertito di più nella Sprint alla luce del sole, eh.
- Per questo qui correre di giorno o di notte non fa poi tutta questa differenza.
- Di oltre un secondo più lento di Gasly. Fangio si rivolta nella tomba, anche a nome di Flavio Briatore.
- Per quello che sta dando alla Alpine, il nostro Flavione dovrebbe aumentargli lo stipendio.
- Sempre molto consistente. Ma davvero qualcuno ai vertici dell'impero Red Bull pensa di scaricarlo?!?
- Riscatta le incertezze della Sprint con una prestazione tosta.