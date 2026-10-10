Max ritrova l’abitudine a stare davanti a tutti. A Leclerc manca qualche millesimo per artigliare una pole clamorosa, mentre Hamilton è ancora imperfetto nel momento decisivo e Harry Potter Antonelli usa la testa. Tutti i voti sulla griglia a Marina Bay. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

GP SINGAPORE: CRONACA E HIGHLIGHTS QUALIFICHE