F1, pioggia a Singapore: partenza della Sprint Race ritardata. FOTO
Dopo la Malesia, la pioggia condiziona la Formula 1 anche a Singapore: acquazzone prima della Sprint Race e partenza a Marina Bay ritardata di oltre 30'. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW
IL VIDEO DELLA PIOGGIA - GP SINGAPORE: LA DIRETTA DELLA SPRINT RACE
- La griglia di partenza a 12 minuti dal via previsto: qualche ombrello aperto ma ancora poche tracce di pioggia
- Ma le precitipazioni si intensificano in fretta
- Fuori gli impermeabili sulle tribune
- La medical car fa qualche giro di ricognizione: certe parti della pista sono completamente asciutte
- Altre decisamente meno
- La situazione in griglia di partenza
- Tutte le squadre hanno montato le tende. Intanto, la partenza viene posticipata
- Le previsioni meteo sulla zona: il circuito è al centro dell'acquazzone
- Gli uomini Ferrari asciugano la piazzola di sosta
- Viene asciugata anche la pista
- Kimi Antonelli è comunque in macchina, pronto per quando partirà la gara
- Liam Lawson ne approfitta invece per rilassarsi così