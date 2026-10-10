Formula 1, la griglia di partenza del GP Singapore a Marina Bay
Max Verstappen conquista la pole numero 50 della carriera e lo fa a Marina Bay nel GP Singapore. Insieme a lui in prima fila Charles Leclerc, poi Hamilton e Kimi Antonelli. In terza ci sono le McLaren, Russell partirà dal fondo a causa della penalità per cambio PU. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 14 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP Singapore.
- Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari.
- Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Russell (6°) partirà però ultimo per cambio PU.