F1, oggi Sprint Race Singapore: risultati e i tempi a Marina Bay
Max Verstappen vince la gara sui 100 km a Marina Bay davanti alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Kimi Antonelli chiude 4°, George Russell si ritira mentre era al comando a fine primo giro. Incidente nel finale tra le due McLaren. Qui i risultati e i tempi. Il weekend della F1 è sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW
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