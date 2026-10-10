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F1, oggi Sprint Race Singapore: risultati e i tempi a Marina Bay

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Max Verstappen vince la gara sui 100 km a Marina Bay davanti alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Kimi Antonelli chiude 4°, George Russell si ritira mentre era al comando a fine primo giro. Incidente nel finale tra le due McLaren. Qui i risultati e i tempi. Il weekend della F1 è sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

GP SINGAPORE: LA CRONACA DELLA SPRINT

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