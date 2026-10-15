Haas ha ufficializzato l'ingaggio del pilota brasiliano Rafael Camara dal Mondiale 2027 di F1 con un contratto poliennale. Il ventunenne, attuale leader del campionato FIA F2 e membro della Scuderia Ferrari Driver Academy, farà il suo debutto nella massima serie automobilistica affiancando Ollie Bearman F1, LA GRIGLIA DEL MONDIALE 2027

Haas ha annunciato l'ingaggio di Rafael Camara con un contratto poliennale; il pilota brasiliano farà il suo debutto in Formula 1 con il team americano all'inizio del campionato 2027. Il ventunenne è attualmente in testa alla classifica piloti di Formula 2, dove corre per l'Invicta Racing. A due round dalla fine della stagione, Camara guida la classifica con 207 punti, avendo ottenuto vittorie nelle Feature Race in Spagna, Belgio e Azerbaigian, oltre a un totale di sei podi e cinque pole position. Il passaggio di Camara in Formula 2 quest'anno è arrivato dopo la trionfale vittoria in Formula 3 nel 2025. Membro della Scuderia Ferrari Driver Academy dal 2021 - analogamente all'attuale pilota del TGR Haas F1 Team Ollie Bearman - Camara ha percorso ogni gradino della scala delle monoposto sotto la guida dell'Academy, culminando nelle lotte per i titoli di Formula 3 e Formula 2. Di conseguenza, Câmara ha già fatto esperienza con le vetture di Formula 1 grazie al rapporto con la Scuderia Ferrari e a varie opportunità di test. La prima esperienza di Camara con il team Haas è avvenuta partecipando a un test TPC (Testing of Previous Car) ad agosto, quando ha guidato la VF-25 a Portimao.

Ayao Komatsu, Team Principal Haas "Non ho bisogno di ricordare a tutti i suoi risultati nelle formule minori, sono stati davvero impressionanti. Nella sua stagione d'esordio in Formula 2, la velocità che ha dimostrato in momenti molto difficili, come le qualifiche a Monaco e Montréal, dimostra tutto il potenziale che ha Rafa. Quando lo abbiamo fatto guidare nel nostro programma TPC in Portogallo, ha dimostrato di sapersi gestire molto bene pur avendo a disposizione pochissimo tempo per imparare la vettura; ci ha mostrato molto più della semplice velocità pura. Rafa è riuscito a creare un ambiente per ottenere il massimo da se stesso, è stato molto impressionante e certamente i giri che ha completato sono stati speciali. Siamo tutti entusiasti di questa opportunità e il TGR Haas F1 Team è davvero impegnato a coltivare questo talento e a fornire un luogo in cui possa prosperare. Vogliamo creare un ambiente in cui sia a proprio agio e supportato, dove possa davvero eccellere nelle sue capacità".

Gene Haas, Team Owner Haas “Avendo visto i suoi successi nella scalata attraverso la Formula 3 e ora quest'anno in Formula 2, so che a questo livello la sfida è diversa, ma per quello che abbiamo vissuto con Ollie Bearman - che ha seguito una traiettoria simile ed è associato alla Scuderia Ferrari Driver Academy - questi giovani piloti sono ben preparati e possono avere un impatto immediato su una squadra. Rafa ha impressionato il team con la sua prestazione nel TPC, quindi non vediamo l'ora di costruire su quella base e far crescere il nostro rapporto a tempo pieno la prossima stagione".