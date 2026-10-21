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Ferrari, la livrea per il GP di F1 di Austin celebra la Rossa dall'idea... alla pista

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@scuderiaferrari - Instagram

A poche ore dall'inizio del weekend del GP degli Stati Uniti, la scuderia Ferrari ha svelato la speciale livrea che vedremo ad Austin sulle vetture di Leclerc e Hamilton. Un vero e proprio disegno sulla Rossa che celebra il processo creativo e ingegneristico che trasforma l'idea di una nuova autovettura da un pezzo di carta... e lo rende concreto per scendere in pista. Il progetto è stato sviluppato in stretta collaborazione con HP

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