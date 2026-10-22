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F1, tra cowboys e match point: i temi del GP di Austin

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Un weekend di sosta e si riparte per la seconda tripletta che chiuderà la stagione 2026 e che, soprattutto, potrebbe assegnare il titolo. Dal primo match point di Kimi Antonelli al ritorno di Max Verstappen e Red Bull, passando per i dubbi e le nuove speranze di Ferrari e McLaren: dieci motivi per non perdersi neanche un minuto del Gran Premio degli Stati Uniti. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Niccolò Severini
 

F1, GP USA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

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