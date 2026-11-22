La vera partita si gioca sul termometro. Con temperature ambientali intorno ai 12 °C e un tracciato cittadino dominato dai lunghi rettilinei della Strip, portare in temperatura gli pneumatici - le tre mescole più morbide della gamma Pirelli (C3 Hard, C4 Medium e C5 Soft) - rappresenta l’ostacolo principale. La pioggia di venerdì ha congelato i programmi di lavoro, lasciando le squadre con pochi riferimenti sul passo gara e una certezza: la strategia a una sola sosta è nettamente la più veloce

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