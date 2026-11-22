F1, GP Las Vegas: le possibili strategie dei team negli Usa secondo Pirelli
La vera partita si gioca sul termometro. Con temperature ambientali intorno ai 12 °C e un tracciato cittadino dominato dai lunghi rettilinei della Strip, portare in temperatura gli pneumatici - le tre mescole più morbide della gamma Pirelli (C3 Hard, C4 Medium e C5 Soft) - rappresenta l’ostacolo principale. La pioggia di venerdì ha congelato i programmi di lavoro, lasciando le squadre con pochi riferimenti sul passo gara e una certezza: la strategia a una sola sosta è nettamente la più veloce
- È la combinazione più rapida sulla carta. La mescola rossa garantisce il massimo grip allo spegnimento dei semafori e permette un warm-up più rapido nei primi giri. La finestra per rientrare ai box si apre intorno al 22° giro e si estende fino al 28°.
- Diversi ingegneri stanno valutando di invertire l’ordine. Montare la Soft nel secondo stint, a serbatoi più scarichi, facilita infatti la fase critica di attivazione della gomma all'uscita dalla pit-lane, quando il freddo rischia di far perdere secondi preziosi.
- La mescola più dura non è stata praticamente provata nel weekend e offre meno aderenza meccanica. Tuttavia, complice l’abbondanza di set nuovi risparmiati dopo il venerdì bagnato, la C3 resta una carta coperta utile per chi vorrà allungare moltissimo il primo stint o coprirsi da eventuali neutralizzazioni.
- Bloccaggi e flat spot: le basse temperature riducono il grip in staccata. Basta un bloccaggio violento in fondo alla Strip per spiattellare la gomma, innescare vibrazioni e costringere a una sosta anticipata non prevista.
- Graining limitato: sull'anteriore si è visto un leggero graining nei primi giri dei long run, ma con la progressiva gommatura dell'asfalto il fenomeno è destinato a ridursi senza compromettere la durata degli stint.
- Fattore Safety Car: i muretti vicinissimi rendono l’ingresso della vettura di sicurezza altamente probabile. Una neutralizzazione a metà gara aprirebbe la porta a un pit stop "gratuito", rimescolando completamente le carte per chi parte dalle retrovie