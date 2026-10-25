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Formula 1, GP Austin: Kimi Antonelli è da solo, i rivali sono Red Bull e Ferrari. VIDEO

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Matteo Bobbi

Matteo Bobbi

Oggi Kimi avrà il suo primo match-point ad Austin e partirà dalla pole. Sarà però da solo nella strategia contro le due Red Bull di Verstappen e Hadjar e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton: una cosa da non sottovalutare. La SF-26 è forte, ma manca sempre qualcosa in velocità rispetto agli altri. Guarda il VIDEO. Il GP Usa oggi alle 21 in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP USA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE...

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