Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Austin negli Usa
Kimi Antonelli conquista la sua nona vittoria stagionale ad Austin e ipoteca il Mondiale: l'italiano ha 123 punti di vantaggio su Russell e 124 su Hamilton. A Città del Messico gli basterà conquistare 2 punti a prescindere dai risultati degli altri. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI
- Kimi chiude con un trionfo il GP di Austin, ma non chiude i conti in Texas
- Antonelli arriverà in Messico (1° novembre, diretta Sky e NOW) con 123 punti di vantaggio su Russell e 124 su Hamilton
- Per vincere il Mondiale (in caso di conferma del calendario con Bahrain e Abu Dhabi) gli basterà arrivare 9° a prescindere dagli altri risultati
- Altrimenti può arrivare 10° e Russell non vince o senza punti (con Russell e Hamilton che non vincono)
- Di seguito le classifiche aggiornate
- Mercedes 607 punti
- Ferrari 474
- McLaren 355
- Red Bull 355
- RB 102
- Alpine 69
- Haas 27
- Audi 23
- Williams 12
- Aston Martin 7
- Cadillac 0