Kimi Antonelli conquista la sua nona vittoria stagionale ad Austin e ipoteca il Mondiale: l'italiano ha 123 punti di vantaggio su Russell e 124 su Hamilton. A Città del Messico gli basterà conquistare 2 punti a prescindere dai risultati degli altri. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI