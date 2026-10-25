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Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Austin negli Usa

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Kimi Antonelli conquista la sua nona vittoria stagionale ad Austin e ipoteca il Mondiale: l'italiano ha 123 punti di vantaggio su Russell e 124 su Hamilton. A Città del Messico gli basterà conquistare 2 punti a prescindere dai risultati degli altri. Ecco tutte le classifiche aggiornate.  Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI

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