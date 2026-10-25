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F1, una carta di Kimi Antonelli venduta all'asta per 878mila dollari. FOTO

spese folli

Dopo aver festeggiato la pole ad Austin, Kimi Antonelli sfiora un nuovo record fuori dalla pista. Una carta collezionabile con raffiigurato il pilota italiano, prodotta nel 2025 in un'edizione speciale da un solo esemplare, è stata battuta all'asta per 878.400 dollari (circa 784 mila euro). Si tratta della seconda carta collezionabile a tema F1 più costosa mai venduta. Il weekend di Austin è LIVE su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE SE...: LE COMBINAZIONI

La Kimi Antonelli-mania continua ad impazzare. Con l'italiano sempre più vicino alla conquista del primo titolo mondiale della sua carriera, i fan sono disposti a fare pazzie sempre maggiori per sentirsi ancora più legati al 20enne. Il 18 ottobre scorso, infatti, la casa d'asta Goldin ha messo in vendita una carta collezionabile che ritrae Antonelli a bordo di un monopattino, stampata nel 2025. La carta, oltre ad essere in condizioni estetiche praticamente perfette, ha la caratteristica di essere autografata da Antonelli stesso e di essere stata stampata in un unico esemplare al mondo. Questo insieme di ingredienti ha fatto sì che l'asta per la carta fosse ricchissima: dopo 34 offerte, l'anonimo vincitore dell'asta si è aggiudicato l'oggetto per una cifra da capogiro. La carta di Antonelli, infatti, è costata 878.400 dollari (circa 784 mila euro). In ambito di carte collezionabili a tema F1, quella fatta per la card di Kimi è la seconda spesa più esosa mai fatta. Nel 2022, una carta speciale di Lewis Hamilton, anch'essa stampata in un unico esemplare (ma in condizioni estetiche peggiori di quella di Antonelli) fu venduta per ben 900.000 dollari. Essere fanatici del collezionismo può portare anche a spese folli come questa. 

La carta di Antonelli costata 878.400 dollari - Foto da goldin.co

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