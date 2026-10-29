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F1, Bearman: "Voglio restare in Haas, ma serve ancora tempo per l'annuncio"

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Bearman sul futuro in Haas: "Per me è molto chiaro, voglio continuare con il team, è il mio obiettivo. Ci sono ancora alcuni aspetti su cui stiamo lavorando dietro le quinte, però è sempre stato molto chiaro per me. Stiamo finalizzando i dettagli, diciamo. Quando possiamo aspettarci un un annuncio? Non lo so onestamente, non è nelle mie mani, se devo essere sincero, dipendesse a me l'avrei già annunciato molto tempo fa, ma ci sono alcuni aspetti per un quadro più ampio sui quali stiamo lavorando" 

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