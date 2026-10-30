Nel VIDEO, Vicky Piria analizza le novità aerodinamiche introdotte da McLaren, Ferrari e Mercedes per il GP Messico. Le 3 scuderie hanno optato per "aprire" il cofano motore, così da permettere una maggiore uscita di aria e un migliore raffreddamento della power unit. Ferrari ha deciso di modificare anche la parte posteriore della Sf-26, mentre Mercedes ha lavorato principalmente sui freni. Il weekend del Messico è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: LA DIRETTA DELLE LIBERE 2 - KIMI CAMPIONE SE...