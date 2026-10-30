GP Messico, a Nikola Tsolov si addormenta una gamba nelle FP1: ma non molla la macchinaracing bulls
Un piccolo inconveniente per Nikola Tsolov durante le Fp1 del GP Messico. Il pilota bulgaro, impegnato specialmente con la Racing Bulls a Città del Messico, si ferma ai box lamentandosi di non avere più sensibilità alla gamba. La regia lo inquadra poi in piedi sulla sua monoposto, intento a muovere la gamba destra addormentata per riprendere sensibilità. Guarda il VIDEO. Il weekend del Messico è LIVE su Sky e in streaming su NOW
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