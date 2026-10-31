F1, GP Messico: notte da Mondiale su Sky con Del Piero e Alesi ospiti a Paddock Live Show

Una domenica che potrebbe entrare dritta nella storia dei motori: Kimi Antonelli si gioca il primo match point iridato nel GP del Messico. Per accompagnare i tifosi prima e dopo il semaforo verde, Paddock Live Show raddoppia le emozioni proponendo due ospiti d'eccezione: Alex Del Piero e Jean Alesi si uniranno alla squadra di Sky Sport F1 negli appuntamenti Pre e Post Gara delle 19:30 e delle 23:30. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

Non è una semplice domenica di gara, è la notte in cui i sogni possono trasformarsi in realtà. Con Kimi Antonelli pronto a giocarsi il titolo mondiale all'Autodromo Hermanos Rodríguez, Sky Sport F1 schiera una formazione dalle grandissime occasioni.



A contornare l'analisi tecnica e la tensione della vigilia a Paddock Live Show, ci saranno infatti due simboli dello sport mondiale: Alex Del Piero, leggenda del calcio e volto Sky, e Jean Alesi, amato idolo dei tifosi delle quattro ruote. Un incrocio di campioni per raccontare la pressione, il talento e l'adrenalina dei momenti in cui si scrive la storia.



L'appuntamento è fissato per domani su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno: pre Gara dalle 19.30 per entrare in clima prima del via (previsto alle 21) e post Gara alle 23.30 per analizzare a caldo l'esito della corsa e capire se Antonelli sarà già l'uomo copertina di questo Mondiale.