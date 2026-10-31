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Alonso-Albon, pace fatta? Il 'gesto' di Fernando. VIDEO

GP Messico

Dopo le tensioni dei giorni scorsi (causate da un contatto alla partenza ad Austin), sembra essere tornato a scorrere buon sangue tra Alex Albon e Fernando Alonso. I due, presenti ad un evento con i fan in Messico, si sono incrociati sul palco e lo spagnolo ha "strozzato" in maniera assolutamente goliardica il collega della Williams: basterà per mettere fine ai contrasti? Guarda il VIDEO. Il weekend in Messico è LIVE su Sky e in streaming su NOW

ALONSO-ALBON, COS'ERA SUCCESSO

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