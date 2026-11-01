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F1, secondo match point Antonelli: arriva con papà e sorellina al circuito del GP Messico

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Lo sguardo concentrato e la consapevolezza di un destino a un passo: Kimi Antonelli varca i cancelli del circuito stretto nell'abbraccio protettivo di papà Marco e della sorella, a poche ore da una domenica che potrebbe consegnarlo alla storia. A soli 20 anni, il talento bolognese si gioca il titolo mondiale, pronto a infrangere ogni record e a diventare il più giovane campione di sempre della categoria. Alle 21 la gara live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE SE... - GRIGLIA DI PARTENZA

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