Lo sguardo concentrato e la consapevolezza di un destino a un passo: Kimi Antonelli varca i cancelli del circuito stretto nell'abbraccio protettivo di papà Marco e della sorella, a poche ore da una domenica che potrebbe consegnarlo alla storia. A soli 20 anni, il talento bolognese si gioca il titolo mondiale, pronto a infrangere ogni record e a diventare il più giovane campione di sempre della categoria. Alle 21 la gara live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE SE... - GRIGLIA DI PARTENZA