Kimi Antonelli è campione del mondo e non puoi non saperlo. Ma se non hai visto la gara di Città del Messico o vuoi rivederla, nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di seguire tutte le gare attraverso la programmazione delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207). Qui tutti gli orari della gara che potete trovare subito anche on demand. Prossima tappa il Brasile l'8 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

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