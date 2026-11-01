Formula 1, Antonelli campione: gli orari delle repliche del GP Messico 2026GUIDA TV
Kimi Antonelli è campione del mondo e non puoi non saperlo. Ma se non hai visto la gara di Città del Messico o vuoi rivederla, nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di seguire tutte le gare attraverso la programmazione delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207). Qui tutti gli orari della gara che potete trovare subito anche on demand. Prossima tappa il Brasile l'8 novembre: live su Sky e in streaming su NOW
Il Mondiale di Formula 1 in Messico per la 19^ gara della stagione 2026. Impossibile non sapere che Kimi Antonelli è diventato campione del mondo ma, se non siete riusciti a seguire la diretta o volete rivivere l'evento, la programmazione di Sky Sport vi permette di sapere tutto su una gara storica corsa sul tracciato di Città del Messico.
Come rivedere il GP Messico su Sky e anche on demand
I primi passaggi delle repliche all'1.30 e alle 2.30 del 2 novembre su Sky Sport F1 (canale 207) ma l'ampia programmazione delle repliche può essere consultata anche attraverso la guida online sul sito Skysport.it. La gara è disponibile poco dopo la bandiera a scacchi anche on demand!
Tutto sul GP Messico con Skysport.it: lo speciale, gli highlights, le news, le interviste
- Per chi non è riuscito ad essere davanti alla tv per la diretta della gara che ha laureato Antonelli campione dle mondo, nessun problema: è possibile rivivere il GP di Città del Messico dalla prima all'ultima curva anche da uno smartphone o da un tablet. Se durante l'evento SkyGo vi dà possibilità di guardare l'evoluzione del Gran Premio direttamente sul proprio dispositivo in tempo reale, nell'immediato posto trovate online da noi tutto sul GP.
- Con Skysport.it, attraverso la cronaca live giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai protagonisti del Mondiale.
- Dalla fine della gara, inoltre, i video dei momenti più importanti raccontati con lo speciale 'KAmpione'. Ma non solo. sorpassi, incidenti e pit-stop con una serie di contenuti in alta definizione per vivere e rivivere le emozioni della F1 come mai prima d'ora.