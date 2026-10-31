Formula 1, la griglia di partenza del GP Messico
A tre anni di distanza, Lewis Hamilton torna a conquistare la pole position: in Messico partirà davanti a Russell e Leclerc. Kimi partirà 4° nel giorno del suo secondo match-point, sfruttando la penalità di una posizione a Verstappen. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 21 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Lewis Hamilton conquista la pole position del GP del Messico, diciannovesima prova del Mondiale di Formula 1.
- Il britannico della Ferrari torna in pole dopo tre anni e lo fa davanti a Russell e Leclerc.
- Quarto Kimi Antonelli, che guadagna una posizione per la penalità di Verstappen (5°) e che domenica avrà il secondo match-point mondiale.