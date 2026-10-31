Formula 1, la griglia di partenza del GP Messico

A tre anni di distanza, Lewis Hamilton torna a conquistare la pole position: in Messico partirà davanti a Russell e Leclerc. Kimi partirà 4° nel giorno del suo secondo match-point, sfruttando la penalità di una posizione a Verstappen. Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 21 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MESSICO: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE SE...