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F1, Russell in salita a Interlagos: 5 posizioni di penalità nel GP del Brasile

MERCEDES

George Russell affronta il weekend di Interlagos con una penalità di 5 posizioni sulla griglia di partenza del GP del Brasile 2026. Per il pilota Mercedes, l'ultimo appuntamento del "tripleheader" americano si preannuncia in totale salita. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: PRIME LIBERE LIVE - SPECIALE KIMI CAMPIONE

Si preannuncia un fine settimana tutt'altro che semplice per George Russell sul circuito di Interlagos. Il pilota britannico della Mercedes dovrà infatti scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Brasile 2026. La sanzione complica la gara del numero 63 proprio in occasione del ventesimo appuntamento della stagione, che segna l'ultimo atto dell'intenso tripleheader americano dopo le tappe di Austin e Città del Messico. Per Russell si preannuncia una domenica di gara tutta in rimonta sul tracciato di San Paolo. L'inglese dovrà utilizzare un nuovo motore endotermico sulla sua W17, portando a sei il numero di unità utilizzate nel corso di questa stagione (il limite è quattro).

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