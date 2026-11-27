La Formula 1 fa tappa in Qatar per il penultimo appuntamento del Mondiale 2026. Alle 14.30 si parte con le prove libere, mentre sabato alle 19 ci sono le qualifiche. Il GP è in programma domenica alle 17. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Scattato un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW . La F1 torna in pista per il penultimo appuntamento stagionale con il Gran Premio del Qatar , in programma da oggi, giovedì 26, a domenica 29 novembre , in diretta su Sky Sport Uno , Sky Sport F1 e Sky Sport 4K . Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 14.30 , la seconda alle 18 . Sabato, alle 15.30 , in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 19 scattano le qualifiche . Domenica, alle 17 , al via la gara . Nel weekend in pista anche la Formula 2 .

Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche e commenti con la squadra di Sky Sport composta da Mara Sangiorgio, Davide Camicioli, Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.