Confermando il proprio futuro in Red Bull all'inizio dell'estate - quando la RB22 era in ritardo sia sul telaio sia sulla power unit e Milton Keynes affrontava diverse uscite di personale - Max Verstappen ha innescato la svolta della stagione 2026. Da quel momento sono arrivati nove podi di fila (quattro vittorie) e un lavoro collettivo in fabbrica, ma il team principal Laurent Mekies avverte: "Nel 2027 servirà continuare a rischiare senza abbassare la guardia". F1, GP QATAR: TERZE LIBERE LIVE

All'inizio dell'estate la Red Bull si trovava in una fase delicata: la RB22 pagava un ritardo rilevante sia sul fronte telaistico sia su quello motoristico e la struttura doveva assorbire l'addio di diverse figure chiave. Proprio in quel contesto, senza garanzie immediate di poter tornare al vertice, Max Verstappen ha scelto di legare ancora il proprio futuro alla squadra. Secondo il team principal Laurent Mekies, quel sì ha segnato lo spartiacque della stagione: ha dato solidità a un progetto sotto pressione e ha accompagnato una risalita culminata in una striscia di nove podi consecutivi, con quattro successi - tra cui le prove convincenti a Las Vegas, in Brasile e in Messico - che hanno riportato la Red Bull tra i riferimenti tecnici del paddock. "Credo che le decisioni di Max siano state determinanti nella nostra rimonta - ha detto Mekies - Quando le cose erano più difficili, all'inizio dell'estate, ha scelto di rinnovare il suo impegno con la squadra, in un momento in cui non era affatto scontato che saremmo riusciti a tornare competitivi e a conquistare questa serie di podi. La sua decisione ha rappresentato un importante punto di svolta".

Sulla fiducia nel personale di Milton Keynes "Anche nei momenti più difficili abbiamo sempre avuto la convinzione di disporre delle persone migliori. Abbiamo dovuto affrontare delle partenze e gestire altre pressioni, ma siamo sempre stati convinti di avere grandi professionalità a diversi livelli della nostra struttura, sia sul fronte telaistico che su quello della power unit".

Sul lavoro in fabbrica dopo i weekend di gara "A tutto questo si aggiunge lo spirito della Red Bull Racing. Accusavamo un ritardo di un secondo e tre decimi, ma quando il lunedì mattina dopo una gara tornavi in fabbrica vedevi che c'era fermento dietro ogni porta. Tutti cercavano di spingere di più, di assumersi maggiori rischi nei rispettivi reparti per capire dove fosse possibile trovare della performance. È stato un approccio condiviso da tutta l'azienda. Siamo tornati competitivi grazie a un milione di piccole cose, ed è qualcosa di straordinario di cui va dato merito al nostro personale".

Su Verstappen come "sensore" della monoposto "Crediamo che rappresenti un enorme vantaggio competitivo. Lo definiamo il miglior sensore presente sulla monoposto perché ci permette di individuare dei limiti prima ancora che ci vengano segnalati dai nostri sistemi di acquisizione dati. È anche un amplificatore di questi limiti, rendendo più semplice il nostro lavoro di identificazione dei problemi. Non ci fornisce ancora la soluzione per risolverli, ma contiamo che possa evolversi anche in questa direzione".

Sulla sensibilità tecnica del pilota "Al di là della sua velocità, è un enorme vantaggio poter contare su un pilota con un simile livello di sensibilità rispetto a ciò che accade sulla monoposto e a ciò di cui ha bisogno per andare più forte".

Sull'equilibrio della Formula 1 attuale e futura "Crediamo che l'epoca in cui la Formula 1 proponeva una sfida tra due sole squadre, come quella tra Mercedes e Red Bull, sia terminata. Oggi ci sono quattro top team molto forti che sulla maggior parte dei circuiti sono racchiusi in uno o due decimi di secondo. Se fai tutto bene sei in pole position, altrimenti ti ritrovi settimo o ottavo sulla griglia di partenza. E come sport dovremo probabilmente prepararci a uno scenario in cui le quattro squadre di vertice diventeranno cinque o sei, considerando i colossi che si stanno attrezzando in Formula 1".