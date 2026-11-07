Ferrari, problemi per Hamilton nelle terze libere: gli aggiornamenti

Problema tecnico durante le FP3 del GP Brasile ha costrettoHamilton a rientrare ai box con un rumore anomalo dal retrotreno e il cofano motore. Senza dimenticare che la Scuderia aveva deciso di sostituire il motore endotermico sulla SF-26 dell'inglese con una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza, esattamente come per il compagno di squadra Leclerc. Meccanici impegnati in una corsa contro il tempo per assemblare la monoposto in vista delle qualifiche delle 19

Sabato di altissima tensione nel box della Scuderia Ferrari a San Paolo. Durante l'ultima sessione di prove libere (FP3) del Gran Premio del Brasile, il programma di lavoro di Lewis Hamilton è stato improvvisamente interrotto dopo appena 7 giri da un problema di natura tecnica. Mentre si trovava impegnato nel lavoro di affinamento dell'assetto, sulla monoposto del sette volte campione del mondo è stato avvertito un rumore anomalo ed insolito.



Avvisato via radio dal muretto e avvertita in prima persona la perdita di regolarità nell'erogazione, la vettura numero 44 è stata subito richiamata ai box per evitare di arrecare danni maggiori alla Power Unit.



Un contesto complicato, senza dimenticare che erano già prevsite 10 posizioni in griglia per la sostituzione dell’endotermico (stessa scelta per Leclerc). Ora si attende una diagnosi certa sull'accaduto - sempre che si tratti del motore - ed eventuali nuovi calcoli sulla penalità in caso di ulteriori cambi di componenti.