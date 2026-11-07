Fine settimana a Interlagos pieno di penalità: 5 posizioni in griglia di partenza per Russell, 10 per i due ferraristi Hamilton (per lui situazione da monitorare per un problema nelle FP3) e Leclerc, mentre Verstappen e Perez partiranno dal fondo. Qui l'elenco completo e le motivazioni. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: QUALIFICHE LIVE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE