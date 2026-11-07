GP Brasile, 10 posizioni di penalità in griglia per Hamilton e Leclerc: l'elenco completo
Fine settimana a Interlagos pieno di penalità: 5 posizioni in griglia di partenza per Russell, 10 per i due ferraristi Hamilton (per lui situazione da monitorare per un problema nelle FP3) e Leclerc, mentre Verstappen e Perez partiranno dal fondo. Qui l'elenco completo e le motivazioni. Il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP BRASILE: QUALIFICHE LIVE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE
- ICE 5 (1° oltre il limite di 4): 10 posizioni sulla griglia
- ICE 5 (1° oltre il limite di 4): 10 posizioni sulla griglia
- Situazione da valutare per il britannico a seguito dei problemi nelle terze libere. Meccanici al lavoro.
- ICE 5 (1° oltre il limite di 4): 10 posizioni
- TC 5 (1° oltre il limite di 4): 10 posizioni
- EXH 5 (1° oltre il limite di 4): 10 posizioni
- ICE 6 (ulteriore elemento dello stesso tipo oltre la prima infrazione): 5 posizioni sulla griglia
- ICE 5 (1° oltre il limite di 4): 10 posizioni
- TC 5 (1° oltre il limite di 4): 10 posizioni
- MGU-K 4 (1° oltre il limite di 3): 10 posizioni