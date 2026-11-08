Dalla Ferrari Driver Academy al Mondiale di F1: l'8 novembre segna il destino di Rafael Camara e Oliver Bearman. Annunciati come giovani talenti del vivaio di Maranello l’8 novembre 2021, a cinque anni esatti di distanza i due piloti si ritrovano a condividere la griglia di partenza come titolari nel GP del Brasile. Ed è sempre l’8 novembre… Una coincidenza evidenziata dai social del team Haas, che celebra questo percorso parallelo

Ci sono date che sembrano scritte dal destino e l'8 novembre ne è la prova per Rafael Camara e Oliver Bearman. Esattamente l’8 novembre del 2021 la Ferrari Driver Academy annunciava ufficialmente l'ingresso dei due giovani talenti nel proprio programma juniores. Oggi, 8 novembre 2026, come sottolineato da un post dei canali social della Haas, i due ex compagni di accademia tagliano insieme un traguardo straordinario, schierandosi entrambi da piloti titolari al via del Gran Premio del Brasile. Un cerchio perfetto lungo cinque anni che trasforma una semplice ricorrenza in una bellissima storia di automobilismo.