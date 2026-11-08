F1, Norris protagonista: le pagelle del GP Brasile di Leo Turrini
Grande vittoria di Lando, che è anche un messaggio in proiezione 2027. Verstappen non è andato tanto lontano dall'impresa, mentre i ferraristi fanno quello che possono con una Rossa da dimenticare... Tutti i voti della domenica a Interlagos. Il Mondiale di F1 torna a Las Vegas il 22 novembre: live su Sky Sport e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
F1, GP BRASILE: CRONACA E HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE
- Non è più il campione in carica, ma mica ha perso la voglia di essere protagonista. Grande vittoria, che è anche un messaggio in proiezione 2027.
- Niente da fare: ormai si è calato nella dimensione del gregario. E non ne esce.
- Scusate, da che casella partiva? Non poteva vincere, ma mica è andato tanto lontano dall’impresa…
- Conferma arrivata: è il miglior partner che Super Max abbia mai avuto. Podio docet!
- Forse l'unica è chiamare un esorcista! Quello che combina in uscita dai box fa drizzare i capelli sulla testa. Senza quella sciocchezza, poteva vincere. Comunque, ha contribuito pure lui al mondiale costruttori della Mercedes…
- Start perfetto, poi la macchina lo fa arrabbiare e lui, che ci teneva tanto a vincere a casa Senna, si accontenta di un piazzamento. Sbaglia in uscita dall'ultimo pit stop.
- Il papà di Bianca fa quello che può, con una Ferrari che lo fa dannare anche nel duello finale con Lawson.
- Veramente meriterebbe un dieci con lode per la impressionante partenza! Poi si deve adattare ai limiti imbarazzanti di una Rossa da dimenticare.
- Sempre il massimo dei voti per il nostro stoico veterano. Per un po' si diverte in zona punti, poi si ricorda che guida la macchina di Adrian Newey e ciao mamma.
- Con l'ennesimo ritiro la mitica Aston Martin gli consente di migliorare il record negativo del nuovo millennio.
- Si gode la Top Ten allo start e dopo fa quello che può.
- Era l'Absolute Beginner della domenica. E i ragazzi vanno sempre incoraggiati. A maggior ragione se guidano una Haas che somiglia ad una carriola.
- Al netto della penalità rimediata, è stato il suo miglior weekend in una stagione disgraziata non per colpa sua.
- Povero Carlitos! Dannatamente anonimo, dall'inizio alla fine.
- L'asfalto di casa non gli è stato amico. Peccato.
- Binotto farebbe bene ad aumentargli l'ingaggio! E' lui a firmare il punto Audi.
- Per un po' è addirittura secondo in gara. Ma vi rendete conto che non è sicuro di avere un volante nel 2027?!?
- Sfiora l'ingresso in zona punti.
- Chiude davanti a Gasly.
- Chiude dietro al Gaucho.
- Stavolta la Cadillac matrigna lo tratta con gentilezza, regalandogli una domenica di riposo.
- A lui invece tocca portarla a spasso, la betoniera Made in Usa.