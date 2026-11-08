Grande vittoria di Lando, che è anche un messaggio in proiezione 2027. Verstappen non è andato tanto lontano dall'impresa, mentre i ferraristi fanno quello che possono con una Rossa da dimenticare... Tutti i voti della domenica a Interlagos. Il Mondiale di F1 torna a Las Vegas il 22 novembre: live su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP BRASILE: CRONACA E HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE