Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

F1, Norris protagonista: le pagelle del GP Brasile di Leo Turrini

di leo turrini fotogallery
22 foto

Grande vittoria di Lando, che è anche un messaggio in proiezione 2027. Verstappen non è andato tanto lontano dall'impresa, mentre i ferraristi fanno quello che possono con una Rossa da dimenticare... Tutti i voti della domenica a Interlagos. Il Mondiale di F1 torna a Las Vegas il 22 novembre: live su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP BRASILE: CRONACA E HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

ALTRE FOTOGALLERY

GP Brasile, rischio pioggia: news sul meteo LIVE

Formula 1

Sabato della pole pensantemente condizionato dalla pioggia a Interlagos. Oggi, con la gara che...

14 foto

La griglia del GP Brasile: nuove penalità

così al via

Norris in pole a Interlagos, con lui in prima fila c'è Antonelli, poi Lawson e Hulkenberg, che...

24 foto

Prossima tappa Las Vegas: calendario del Mondiale

IL CALENDARIO

Dopo il GP Brasile, la F1 farà tappa a Las Vegas nel weekend del 22 novembre (occhio agli...

27 foto

Le possibili strategie al GP Brasile

QUANTE SOSTE?

Il GP di San Paolo si preannuncia una gara tattica e molto variabile. Con temperature ambientali...

6 foto

Brasile tra meteo e rimonte: alle 18 LIVE su Sky

ULTIME NEWS

Alle 18 la gara di San Paolo del Brasile. Dopo la pioggia che ha condizionato il sabato della...

6 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Brasile, cade un drone durante le qualifiche

    INTERLAGOS

    Durante le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 a Interlagos, in Brasile, si è verificato un...

    Camara e Bearman, l'8 novembre nel destino

    CHE STORIA!

    Dalla Ferrari Driver Academy al Mondiale di F1: l'8 novembre segna il destino di Rafael Camara e...

    Pole Brasile, trofeo 'italiano' che omaggia Senna

    CAPOLAVORO

    Il trofeo della pole (di Norris) in Brasile ha reso omaggio alla memorabile vittoria Senna a...