La griglia di partenza a Interlagos viene rivoluzionata da una raffica di sanzioni per la sostituzione di componenti extra sulle Power Unit. Tra i piloti penalizzati, Hamilton, Verstappen e Perez hanno superato le 15 posizioni cumulative e scatteranno dal fondo. Ma in base a quale criterio si è stabilito chi partirà davanti? Ecco cosa prevede il regolamento sportivo della Fia. Il GP domenica alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Il Gran Premio del Brasile avrà una griglia di partenza insolita, sia per la pioggia in qualifica sia per diversi piloti in penalità per la sostituzione di componenti extra sulle loro monoposto. Tra questi ci sono anche Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Perez, che hanno accumulato più di 15 posizioni di penalità a testa e per questo motivo partiranno dal fondo della griglia. Ma in che ordine e perché? Il regolamento sportivo della Fia recita: "I piloti classificati che hanno accumulato più di 15 posizioni cumulative di penalità sulla griglia per la gara partiranno dietro a qualsiasi altro pilota classificato. La loro posizione relativa sarà determinata in base alla loro classifica nelle qualifiche". Sia Hamilton che Verstappen hanno passato il taglio del Q1 ma non hanno spinto al massimo in Q2, data la penalità. Hamilton ha chiuso 11°, mentre Verstappen ha fatto segnare il 16° tempo. Perez, invece, è stato eliminato in Q1 in 21^ posizione. Per questo motivo, Hamilton partirà in gara dalla 20^ casella, Verstappen dalla 21^ e Perez dalla 22^.