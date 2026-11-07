Formula 1, la griglia di partenza del Gp Brasile
Lando Norris in pole a Interlagos, con lui in prima fila c'è Kimi Antonelli, Lawson e Hulkenberg, che sfruttano le tante penalità. Hamilton e Verstappen partono dal fondo (rispettivamente 20° e 21° dopo una revisione della Fia), 10 posizioni per Leclerc (14°), 5 per Russell (7°). Ecco la griglia di partenza. Il GP domenica alle 18 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE
- A Interlagos Lando Norris conquista una pole position bagnata a San Paolo, con le qualifiche scattate dopo 90' di stop per pioggia.
- In prima fila Kimi Antonelli, poi Lawson e Hulkenberg, che sfruttano le varie penalità di Russell (5 posizioni) e Leclerc (10).
- Hamilton e Verstappen partono dal fondo per la penalità, con Lewis 20° e Max 21° dopo una revisione della Fia: decisivo il tempo fatto segnare nel Q2 dal ferrarista.