Alle 18 la gara di San Paolo del Brasile. Dopo la pioggia che ha condizionato il sabato della pole, rischio precipitazioni anche per il GP. Davanti a tutti scatta Norris su McLaren, in prima fila il neo campione del mondo Antonelli con la Mercedes e subito dopo la Racing Bulls di Lawson. Tante penalità: Hamilton e Verstappen partono dal fondo (rispettivamente 20° e 21°), 10 posizioni per Leclerc (14°), 5 per Russell (7°). Tutto live su Sky e in streaming su NOW

GRIGLIA DI PARTENZA - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE