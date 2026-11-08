Formula 1, oggi il GP Brasile: orari tv e ultime news da Interlagos tra meteo e penalità
Alle 18 la gara di San Paolo del Brasile. Dopo la pioggia che ha condizionato il sabato della pole, rischio precipitazioni anche per il GP. Davanti a tutti scatta Norris su McLaren, in prima fila il neo campione del mondo Antonelli con la Mercedes e subito dopo la Racing Bulls di Lawson. Tante penalità: Hamilton e Verstappen partono dal fondo (rispettivamente 20° e 21°), 10 posizioni per Leclerc (14°), 5 per Russell (7°). Tutto live su Sky e in streaming su NOW
- E' il giorno del GP del Brasile: gara alle 18 in diretta su Sky. Davanti a tutti scatta Norris su McLaren, in prima fila il neo campione del mondo Antonelli con la Mercedes e subito dopo la Racing Bulls di Lawson. Tante penalità: Hamilton e Verstappen partono dal fondo (rispettivamente 20° e 21°), 10 posizioni per Leclerc (14°), 5 per Russell (7°).
- Per la gara di 71 giri sul tracciato di San Paolo è previsto un deciso calo termico con forti possibilità di pioggia intermittente. La scelta delle mescole, la lettura dell'evoluzione dell'asfalto e il tempismo strategico nei pit-stop si preannunciano come i veri fattori decisivi per la vittoria a San Paolo.
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 18: F1 - Gara
- Ore 20: Paddock Live Post-Gara
- Ore 20.30: Debriefing
- Ore 21: Notebook
- Ore 21.15: Race Anatomy
- Pirelli scende in pista in Brasile fornendo ai team la combinazione C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). La scelta di mescole più morbide punta a stimolare strategie dinamiche e a fare fronte all'evoluzione del grip durante le varie sessioni del weekend. Ovviamente pronte intermedie e full-wet in caso di pioggia come in qualifica.
- Località: San Paolo del Brasile
- Inaugurazione: 1940
- Curve: 15
- Lunghezza: 4.309 m
- Ultimo vincitore: Lando Norris - McLaren (2025)
- Alla Mercedes basterà chiudere il GP del Brasile con più di 128 punti di vantaggio sulla Ferrari per conquistare il titolo. Dopo questo fine settimana, infatti, rimarranno in palio 129 punti: anche in caso di arrivo a pari punti con la Ferrari dopo Abu Dhabi, le Frecce d'argento si aggiudicherebbero il titolo per un maggior numero di vittorie