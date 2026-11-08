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Formula 1, oggi il GP Brasile: orari tv e ultime news da Interlagos tra meteo e penalità

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Alle 18 la gara di San Paolo del Brasile. Dopo la pioggia che ha condizionato il sabato della pole, rischio precipitazioni anche per il GP. Davanti a tutti scatta Norris su McLaren, in prima fila il neo campione del mondo Antonelli con la Mercedes e subito dopo la Racing Bulls di Lawson. Tante penalità: Hamilton e Verstappen partono dal fondo (rispettivamente 20° e 21°), 10 posizioni per Leclerc (14°), 5 per Russell (7°). Tutto live su Sky e in streaming su NOW

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