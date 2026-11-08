La passione per le corse di Rafael Camara, che questo weekend debutta in F1 proprio nella gara di casa in Brasile, è scoppiata quando è capitato per caso su un kart. C'è, però, un precedente 'racing' nella sua famiglia: sua nonna disputò alcune gare amatoriali in Brasile, diventando una pioniera del motorsport femminile nazionale. Guarda il VIDEO con il racconto. Il GP domenica alle 18 è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE