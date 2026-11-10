Svelato il calendario 2027 della F1 Academy, al suo quinto anno. La stagione si aprirà a Jeddah per poi spostarsi a Shanghai e Montréal. Dopo Silverstone debutta l'Hungaroring, prima di chiudere con due weekend ad Austin e Las Vegas. La Managing Director Susie Wolff: "Ogni anno vediamo sempre più appassionati, più ragazze ispirate a entrare nel mondo del motorsport e maggiori opportunità per il talento femminile". La stagione è live su Sky e in streaming su NOW

PALMOWSKI CAMPIONESSA 2026: LA SUA STORIA