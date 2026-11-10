F1 Academy, calendario 2027: gare, date e novità. FOTO
Svelato il calendario 2027 della F1 Academy, al suo quinto anno. La stagione si aprirà a Jeddah per poi spostarsi a Shanghai e Montréal. Dopo Silverstone debutta l'Hungaroring, prima di chiudere con due weekend ad Austin e Las Vegas. La Managing Director Susie Wolff: "Ogni anno vediamo sempre più appassionati, più ragazze ispirate a entrare nel mondo del motorsport e maggiori opportunità per il talento femminile". La stagione è live su Sky e in streaming su NOW
- 19-21 marzo
- Jeddah Corniche Circuit
- 16-18 aprile
- Shanghai International Circuit
- 21-23 maggio
- Circuit Gilles-Villeneuve
- 2-4 luglio
- Silverstone Circuit
- 30 luglio-1 agosto
- Hungaroring
- 22-24 ottobre
- Circuit of The Americas
- 18-20 novembre
- Las Vegas Strip Circuit