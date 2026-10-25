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Alisha Palmowski è la nuova campionessa della F1 Academy: quello che c'è da sapere

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C'è una nuova campionessa in F1 Academy ed è Alisha Palmowski. La britannica, 20 anni nata a Glossop, è entrata ufficialmente in F1 Academy nel 2025, guida con il team Campos Racing ed è portacolori del Red Bull Academy Programme. Qui tutto quello che c'è da sapere su di lei. La F1 è ad Austin: il GP, con il primo match point Mondiale per Antonelli, è live alle 21 su Sky e in streaming su NOW

PALMOWSKI VINCE LA F1 ACADEMY

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