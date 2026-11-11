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Kimi Antonelli, capelli tricolore alla festa Mercedes per la vittoria del Mondiale. FOTO

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Foto Instagram @mercedesamgf1

È tempo di festeggiare in casa Mercedes. Dopo la conquista del titolo piloti con Antonelli e di quello costruttori, la squadra si è riunita nella sede di Brackley, in Inghilterra, per celebrare i successi delle ultime settimane. Kimi si è presentato con i capelli tricolori, mantenendo la promessa fatta al suo ritorno in Italia. Incredulo il boss Toto Wolff, che lo ha preso in giro chiedendogli se lo avessero pagato per farlo.

KIMI INCONTRA TOTO WOLFF. VIDEO - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

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